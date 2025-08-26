Yeni Şafak
Sergio Perez ve Valtteri Bottas 2026 F1’de Cadillac için yarışacak

15:2726/08/2025, Salı
IHA
Formula 1’e 2026 yılından itibaren dahil olacak Cadillac takımı, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

2026’da Formula 1’e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı. Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını bildirdi.


Bottas, daha önce Mercedes ile 10 galibiyet elde ederek toplamda 67 kez podyuma çıktı.


14 sezonda 281 yarışa çıkan Perez ise F1 kariyerinde 39 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.


