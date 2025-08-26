Sergio Perez ve Valtteri Bottas 2026 F1’de Cadillac için yarışacak

2026’da Formula 1’e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı. Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını bildirdi.

Bottas, daha önce Mercedes ile 10 galibiyet elde ederek toplamda 67 kez podyuma çıktı.