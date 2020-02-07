Shane Larkin resmen Türk vatandaşı oldu

ABD'li yıldız basketbolcu Shane Larkin’in Türk vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.
1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.
Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.
Shane Larkin'e isim arıyoruz. 👇 pic.twitter.com/qjuJfZHgT5
Shane Larkin'e isim arıyoruz. 👇 pic.twitter.com/qjuJfZHgT5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Şubat 2020
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