MİLLİ TAKIM

Shane Larkin resmen Türk vatandaşı oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvurunun onaylandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Larkin, Euroleague'de iki ay üst üste MVP seçilmişti.

Larkin, Euroleague'de iki ay üst üste MVP seçilmişti.

ABD'li yıldız basketbolcu Shane Larkin’in Türk vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Amedspor oyuncusu Mansur Çalar rakip oyuncuya...
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.