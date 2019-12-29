Sinan Engin: Galatasaray Talisca'yı istiyor

Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, sarı-kırmızılıların transfer çalışmaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"Emre ve Mert Hakan ile anlaşıldı"

Galatasaray'ın sezon sonu için Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına vardığını ifade eden Engin, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bu iki oyuncuyu istediğini söyledi.

"Galatasaray Talisca'yı istiyor"

Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için de girişimlerde bulunduğunu öne süren Sinan Engin, "Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor" dedi.