SÜPER LİG

Sinan Engin: Galatasaray Talisca'yı istiyor

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talisca'nın Guangzhou Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Talisca'nın Guangzhou Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, sarı-kırmızılıların transfer çalışmaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"Emre ve Mert Hakan ile anlaşıldı"

Galatasaray'ın sezon sonu için Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına vardığını ifade eden Engin, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bu iki oyuncuyu istediğini söyledi.

Emre Kılınç ve Mert Hakan bu sezonki performanslarıyla bütün dikkatleri üzerlerine çekti.
Emre Kılınç ve Mert Hakan bu sezonki performanslarıyla bütün dikkatleri üzerlerine çekti.

"Galatasaray Talisca'yı istiyor"

Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için de girişimlerde bulunduğunu öne süren Sinan Engin, "Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor" dedi.

  • Kariyerini Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Çin ekibinin formasıyla çıktığı 45 maçta 32 gol atarken, 11 de asist yaptı.

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