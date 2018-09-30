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​Sinan Engin: Pepe ve Vida Real Madrid'de oynar

Sinan Engin: Pepe ve Vida Real Madrid'de oynar

Beşiktaş'ın başarılı stoperleri Vida ve Pepe, Kayserispor galibiyeti karşısında rakibe gol yollarını kapattı. İkilinin performansı hakkında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Sinan Engin, "Pepe ve Vida, Real Madrid ile Barcelona'da rahat rahat oynarlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Engin

Sinan Engin

Sinan Engin Beşiktaş'ın defans oyuncuları Pepe ve Vida hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor karşısında Pepe ve Vida'nın kusursuza yakın oynadıklarını belirten Sinan Engin, ikilinin dünya çapında defans oyuncuları olduğu söyledi. Pepe ve Vida'nın pas becerilerinin de yüksek olduğunu belirten Engin, "Pepe ve Vida, Real Madrid ile Barcelona'da rahat rahat oynarlar" ifadelerini kullandı.

En iyi Adem Ljajic

  • Transferler hakkında da ilginç yorumlarda bulunan Sinan Engin, Türkiye'ye bu sezon gelen en iyi oyuncunun Adem Ljajic olduğunu açıkladı.

Ljajic'in gelecek maçlarda Beşiktaş'a daha da fayda sağlayacağını savunan Engin, "Bu sezon Türkiye'ye gelen transferler arasında en iyisi Adem Ljajic! Tartışmasız" yorumunu yaptı.

Sinan Engin'in sosyal medyaya da yansıyan açıklamaları bazı taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.

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