Sinan Engin'den Beşiktaş'a uyarı: Bu ortamda Sergen'i bitirirsiniz!

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, kötü gidişatını sürdürdü. 16. sıraya gerileyen siyah-beyazlı takımda taraftarlar, sosyal medya hesaplarından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken, Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istedikleri yönünde paylaşımlarda bulundu.

"Şu ortamda Sergen'i de Beşiktaş'ı da bitirirsiniz"

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, maçın ardından Beşiktaş'ın teknik direktörlük konusunda dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

Engin, "Abdullah Avcı'ya şu an operasyon yapılmaz. En azından devre arasına kadar gider. Bu kariyerdeki Abdullah Avcı zaten istifa etmez. Bu sezonu bitirmeli. 'Sergen Yalçın gelsin' deniyor ama şu ortamda Sergen'i de Beşiktaş'ı da bitirirsiniz" dedi.

🗯Sinan Engin: Abdullah Avcı'ya şu an operasyon yapılmaz. En azından devre arasına kadar gider. Bu kariyerdeki Abdullah Avcı zaten istifa etmez. Bu sezonu bitirmeli. 'Sergen Yalçın gelsin' deniyor ama şu ortamda Sergen'i de Beşiktaş'ı da bitirirsiniz. pic.twitter.com/4iJnyOeHtr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Eylül 2019

Avcı'dan istifa açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor maçı sonrası bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır" karşılığını verdi.







