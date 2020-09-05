Milliler ikinci maçına çıkıyor: Rakip Sırplar

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Sırplar ile ilk maç

Ay-yıldızlı ekibimiz Sırbistan ile tarihindeki ilk maçını oynayacak. Millilerin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan'ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.

Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak Sırbistan-Türkiye mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

Şenol Güneş'in 64. maçı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 64. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde 45'i resmi, 18'i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

Şenol Güneş'ten Sırbistan'a karşı değişik kadro Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak.Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya’yı konuk edecek. 3. Grup’ta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan’ın puanı bulunmuyor. 3’er puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Sırbistan'ı yenerek gruptaki ilk galibiyetini ve puanlarını almayı hedefliyor."Takımda büyük bir değişiklik yapacağız"A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta bugün oynayacağımız Sırbistan maçında değişik bir kadro çıkaracağını açıkladı.Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, “Yeniden bir yola çıkıyoruz. Ligler başlayıp milli takım maçları olduğu dönemden ters bir döneme girdik. Milli Takım takviminde belli bir takvim var. 3 günde bir maç yaparken oyuncuların bir yıpranma payı var. Oyuncuları koruyarak, bu maçta da mümkün olduğunca değişiklik yapmak durumundayız. Bu maçlara değer vermediğimiz anlamı taşımaz. A Milli Takıma çağrılan her oyuncu, o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz ama bu gelecek maçlarda yüzde yüz devam eder diye bir şey yok. Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız. Merih 90 dakika ilk defa oynadı. Sağlık olarak sorun yok ama üst üste maç oynarsa ne olur? Takımda büyük bir değişiklik yapacağımızı söyleyebilirim” dedi."Macaristan maçı kötü iz bıraktı"Millilerin 1-0 yenik ayrıldığı Macaristan maçının sorulması üzerine ise Güneş, “Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Oyuncularımız da takımımız da bu değil. Bu dalgalanmayı geçirdik. Hücumda etkili olmamız gerekirken; rakip daha iştahlı ve dikkatli oynadı. Rakip bizden daha fazla pozisyona girdi. İkinci yarı oyunu dengeledik ama serbest vuruştan gol yedik. 10 ay sonra ilk müsabakayı yaptık. Bazen bazı takımlar daha diri olabiliyor. Takım oyunu olarak da fizik olarak da iyi değildik. Olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı. Bazı oyuncularımızı görme şansımız oldu. Oyun olarak da eksiklerimizi görmüş olduk” ifadelerini kullandı.Türkiye-Macaristan: 0-1"Bizi zor bir maç bekliyor"Sırbıstan’ı değerlendiren Şenol Güneş şöyle konuştu;“Rakibimiz, oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı. Aleksic, Başakşehir’de; Ljajic, Beşiktaş’ta, onlar da yetenekli oyuncular. İyi oyuncuları var. Sırbistan’da üst seviye liglerde 35 oyuncuları var. Bizi zor bir maç bekliyor. Onlar da ilk maçta Rusya karşısında etkili oynadılar; ancak Rusya maçı 3-1 aldı. Bu tip maçlarda ne olacağı belli olmuyor. Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazanmak istiyoruz.”Muhtemele 11'lerSIRBİSTAN: Marko Dmitrovic, Starhinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Nikola Maksimovic, Nemanja Maksimovic, Darko Lazovic, Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic, Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic, Predrag Rajkovic.Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Kraman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

Güneş yönetiminde 46. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.