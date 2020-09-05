Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milliler ikinci maçına çıkıyor: Rakip Sırplar
Ay-yıldızlı ekibimiz Uluslar Ligi'nde Sırbistan'a konuk olacak. Peki Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmayla ilgili tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Sırplar ile ilk maç
Ay-yıldızlı ekibimiz Sırbistan ile tarihindeki ilk maçını oynayacak. Millilerin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan'ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.
Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak Sırbistan-Türkiye mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.
Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.
Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.
Şenol Güneş'in 64. maçı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 64. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde 45'i resmi, 18'i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.
Güneş yönetiminde 46. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.
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