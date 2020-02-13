Sivasspor-Antalyaspor: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.
Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşı da 1-1’lik skorla sona erince konuk takım yarı finale yükseldi. Antalyaspor, yarı finalde Alanyaspor ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar;
6. dakikada Gustavo Blanco’nun pasında Harun Alpsoy’un bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu rahatlıkla kontrol etti.
24. dakikada Yasin Öztekin’in yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare’nin vuruşu direğinin yanından auta çıktı.
27. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünden Uğur Çiftçi’nin kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.
28. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahasının dışından şutunda kaleci Ferhat Kaplan topu uzanarak çeldi.
32. dakikada ceza sahasında Yatabare’nin geriye bıraktığı pası alan Yasin Öztekin yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
49. dakikada Amilton’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
70. dakikada ceza sahası dışında Erdoğan Yeşilurt’un müdahalesi sonrası Amilton yerde kaldı. Erdoğan Yeşilyurt pozisyon sonrası sarı kart gördü. Fredy’nin kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
77. dakikada Antalyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında topu sürükleyen Fredy’nin şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çeldi.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
Mücadele 1-1 sona erdi.
Türkiye Kupası'nda finali kimler oynar? pic.twitter.com/xjvDqIrpkB
Türkiye Kupası'nda finali kimler oynar? pic.twitter.com/xjvDqIrpkB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Şubat 2020
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