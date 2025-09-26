Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor, Serikspor maçında elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak

Sivasspor, Serikspor maçında elde edilecek geliri Filistin'e bağışlayacak

11:0926/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Sivasspor 7. hafta itibarıyla 13. sırada yer alıyor.
Sivasspor 7. hafta itibarıyla 13. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor evinde oynayacağı Serikspor maçının gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Serikspor ile oynayacağı karşılaşmadan elde edeceği geliri İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına gönderecek.


Kulüpten yapılan açıklamada Sivasspor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Serikspor karşılaşmasından elde edilecek tüm gelirlerin, "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla Filistin’e bağışlanacağı belirtildi.


Ayrıca, müsabaka öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu’na bekliyoruz" ifadesine yer verildi.





#Filistin
#Sivasspor
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarihler açıklandı mı?