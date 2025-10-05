Yeni Şafak
Sivasspor taraftarlarından "Gazze" koreografisi: "Dünya:0-Vicdan:0"

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor taraftarları, Serik Spor maçı öncesinde hazırladıkları koreografiyle Filistin'e destek verdi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Serik Spor ile karşılaşan Özbelsan Sivasspor taraftarları, maç öncesinde hazırladıkları koreografiyle Filistin'e destek verdi.


Sivasspor taraftarları, 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç öncesi Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.

Başı sarılı ve elinde futbol topu bulunan çocuğun yer aldığı "Dünya:0-Vicdan:0" yazılı koreografi, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Ayrıca taraftarlar, maç öncesinde tribünlerden özgürlük balonları uçurdu. İki takımın futbolcuları da sahaya Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki soykırıma sessiz kalma" yazılı pankartla çıktı.





