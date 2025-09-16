Sivasspor’dan minik taraftara jest

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, sattığı pamuk şekerlerinden kazandığı parayla Sivasspor taraftar kartı ve maç bileti almak istediğini dile getiren genç Yiğido İbrahim Ekrem, bugün kulüp tesislerinde yönetim kurulunun misafiri oldu.