Sivasspor’dan minik taraftara jest

15:3916/09/2025, Salı
IHA
Sosyal medyada pamuk şeker satarak Sivasspor bileti almak istediğini söyleyen İbrahim Ekrem’in hayali gerçek oldu. Kulüp yönetimi minik Yiğido’ya kombine kart ve imzalı forma hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, sattığı pamuk şekerlerinden kazandığı parayla Sivasspor taraftar kartı ve maç bileti almak istediğini dile getiren genç Yiğido İbrahim Ekrem, bugün kulüp tesislerinde yönetim kurulunun misafiri oldu.


Sivasspor sevdasıyla gönülleri kazanan İbrahim’e ulaşan yönetim kurulu, taraftara kombine kart hediye ederken, takım kaptanı Uğur Çiftçi de imzalı formayı takdim etti.


Minik Yiğidoya kulüp tesislerinde As Başkan Ahmet Fatih Korkmaz ile yönetim kurulu üyesi Yunus Ozan Yıldırım eşlik etti.

