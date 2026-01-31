Yeni Şafak
Sivasspor'un prensipte anlaştığı Rey Manaj'a coşkulu karşılama

Sivasspor’un prensipte anlaştığı Rey Manaj’a coşkulu karşılama

18:1831/01/2026, Cumartesi
IHA
Rey Manaj Sivasspor'a geri döndü.
Rey Manaj Sivasspor'a geri döndü.

Özbelsan Sivasspor’un prensipte anlaştığı Arnavut golcü Rey Manaj, Sivas’a geldi. Manaj’ı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor’un, prensipte anlaşma sağladığı Arnavut futbolcu Rey Manaj, 555 gün sonra Sivas’a geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin eski golcüsünü, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı’nda çok sayıda taraftar bekledi. 25 Temmuz 2024 tarihinde Sivasspor’dan ayrılan Rey Manaj, meşalelerle ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

Taraftarlarla selamlaşan Rey Manaj, ardından kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti. Manaj’ın, Sivasspor yönetimiyle yapacağı görüşmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

