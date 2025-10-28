Yeni Şafak
Sivasspor'un yeni takımı belli oldu

17:0928/10/2025, Salı
IHA
Mehmet Altıparmak son olarak Amedspor'da görev aldı.
Mehmet Altıparmak son olarak Amedspor'da görev aldı.

Sivasspor’da Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya varıldı.

Sivasspor, Mehmet Altıparmak’la anlaşmaya vardı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Şampiyon Hoca! 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek" ifadelerine yer verdi.


Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Amed Sportif Faaliyetler’in başında Trendyol 1. Lig’de 8 maça çıkmıştı.





