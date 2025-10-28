Yeni Şafak
Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi

16:1728/10/2025, Salı
IHA
Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un başında 13 maça çıktı.
Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un başında 13 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da kötü gidişatın ardından teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar resmen ayrıldı.

Hatayspor beraberliği sonrası Sivasspor taraftarları stadyumda ve sosyal medya üzerinden teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de geçtiğimiz günlerde 43 yaşındaki çalıştırıcıyla bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yönetim, Korkmaz ile yolları ayırma kararı aldı.


Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





#1. Lig
#Sivasspor
#Osman Zeki Korkmaz
