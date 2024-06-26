Spor

Slovakya-Romanya / Ukrayna-Belçika | CANLI İZLE

EURO 2024'ün en heyecanlı gruplarından biri olan E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika karşılaşmaları oynanıyor. Tüm takımların 3 puanı bulunurken gruptan çıkacak ekipler, müsabakalar sonrası belli olacak. Maçların canlı yayınları haberimizde...

18:03 - 26/06/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanıyor.
Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanıyor.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm takımların 3 puanda olduğu E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanıyor. Müsabakaların canlı yayınları haberimizde...


SLOVAKYA - ROMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


UKRAYNA - BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI 11'LERİ

Slovakya:
Dubravka, Pekarik, Skriniar, Hancko, Vavro, Haraslin, Duda, Strelec, Kucka, Lobotka, Schranz.
Romanya:
Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Marin, Stanciu, Coman, Dragus.


UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ

Ukrayna:
Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.
Belçika:
Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI CANLI ANLATIM



UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI ANLATIM


#Slovakya
#Romanya
#Ukrayna
#Belçika
#CANLI İZLE
#CANLI SKOR
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?