Slovakya-Romanya / Ukrayna-Belçika | CANLI İZLE

Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanıyor.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm takımların 3 puanda olduğu E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanıyor. Müsabakaların canlı yayınları haberimizde...
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI 11'LERİ
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI 11'LERİ
Slovakya:
Dubravka, Pekarik, Skriniar, Hancko, Vavro, Haraslin, Duda, Strelec, Kucka, Lobotka, Schranz.
Romanya:
Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Marin, Stanciu, Coman, Dragus.
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ
Ukrayna:
Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.
Belçika:
Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI CANLI ANLATIM
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI CANLI ANLATIM
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI ANLATIM
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI ANLATIM
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1 ساعة قبل