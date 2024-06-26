Slovakya-Romanya / Ukrayna-Belçika | CANLI İZLE

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm takımların 3 puanda olduğu E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanıyor. Müsabakaların canlı yayınları haberimizde...