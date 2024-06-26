|
Spor

Belçika son 16 turunda

EURO 2024'ün en heyecanlı gruplarından biri olan E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika karşılaşmaları oynandı. Ukrayna ile golsüz berabere kalan Belçika, averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika bu turda Fransa ile eşleşti.

18:03 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:59 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Belçika, grubunu 4 puanla ikinci tamamladı.
Belçika, grubunu 4 puanla ikinci tamamladı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm takımların 3 puanda olduğu E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynandı. Mücadelede 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Belçika, puanını 4'e yükseltti ve averajla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika bu turda Fransa ile eşleşti.


UKRAYNA - BELÇİKA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN


UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ

Ukrayna:
Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.
Belçika:
Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI ANLATIM


#Slovakya
#Romanya
#Ukrayna
#Belçika
#CANLI İZLE
#CANLI SKOR
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?