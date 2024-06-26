Belçika, grubunu 4 puanla ikinci tamamladı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm takımların 3 puanda olduğu E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynandı. Mücadelede 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Belçika, puanını 4'e yükseltti ve averajla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika bu turda Fransa ile eşleşti.
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ
Ukrayna:
Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.
Belçika:
Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI ANLATIM
UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI ANLATIM
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3 saat önce