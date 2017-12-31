Son 19 yılın en iyi Aslan'ı

G.Saray, sezonun ilk 17 haftalık periyodunu 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile Medipol Başakşehir’in 1 puan gerisinde 35 puanla ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, rakip filelere 37 gol bırakırken sezonun ilk yarısının en çok gol atan takımı oldu. Galatasaray, 2017 yılı değerlendirmeye alındığında çıktığı 41 resmi maçta toplam 93 kez fileleri havalandırarak maç başına tutturduğu 2.26'lık ortalamayla 1998 yılından sonraki en iyi istatistiğini yakaladı. Sarı-kırmızılı takımda bireysel istatistiklerde ön plana çıkan isim ise Bafetimbi Gomis oldu. Sadece sezonun ilk yarısında değil, 2017 yılı içinde de Galatasaray adına resmi maçlarda en fazla gol atan isim olan Bafetimbi Gomis 14 gol ile Burak Yılmaz ve Adis Jahovic ile gol krallığını paylaştı. Bafetimbi Gomis, gole yapılan katkıda ise bu ikilinin önünde 18 golle liderliği çekti. Gomis ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (101) oyuncular arasında zirvede yer alırken, en çok isabetli şut atan (29) oyuncu olarak göze çarptı. Fransız futbolcu, Talisca ve Vagner Love’un ardından en çok şut çeken (59) futbolcu da oldu.

BELHANDA VE FERNANDO TAM İSABET

Belhanda ise ligin ilk devresini asist krallığında ikinci sırada tamamladı. 6 asisti bulunan Faslı oyuncu ayrıca 37 kez ile en çok isabetli orta yapan isim oldu. Süper Lig’in 17 haftalık bölümünün en çok isabetli pas yapan oyuncusu ise 1004 kez ile Fernando’ydu. Galatasaray, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (429) takım olarak göze çarparken Beşiktaş ile birlikte ligin ilk devresinin en çok isabetli şut atan (96) takımı oldu. Galatasaray, pozisyonları gole çevirme oranında Bursaspor’un ardından yüzde 20.33 ile ikinci sırada bulunurken yüzde 59.13 ile de topla oynama yüzdesinde ikinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar ceza sahası dışından gol (6), orta sayısı (87), toplam şut (238) kategorilerinde 18 takım içinde 2. basamakta kendine yer buldu.

G.Saray Avrupa'da ilk 20'de

UEFA, 2017 yılının son günlerinde Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımlarını açıkladı. Kulüpler bazında Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunun 1955-2017 yılları arasındaki tüm maçlarının değerlendirmeye alındığı listede en üst sırada yer alan Türk takımı Galatasaray oldu. 24 kez katılım gösterdiği organizasyonda 163 maça çıkan; bu mücadelelerde 56 galibiyet, 40 beraberlik alıp 67 kez yenilen; attığı 207 gole karşılık kalesinde 250 gol gören Galatasaray, en başarılı takımlar listesinde 20. sırada kendine yer buldu. Listenin ilk 3 sırasında Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona yer aldı.

Elmander için resmi teklif yok

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olacağı konuşulan Johan Elmander için, formasını giydiği Örgryte'den açıklama geldi. İsveç ekibinin başkanı Joacim Nordh, "Galatasaray'dan veya başka bir kulüpten Elmander için teklif almadık" ifadelerini kullandı. 6 Ocak'ta idmanlara başlayacaklarını ve bu tarihte Elmander ile konuşacağını vurgulayan Nordh, "Antrenman başlamadan önce Elmander ile bir görüşme yapacağız. Merak içinde kalmak istemiyorum. İlk olarak onunla sakince konuşacağım" şeklinde konuştu. Elmander ile birlikte yola devam etmek istediklerini de altını çizen Nordh, "Elmander'in uzun yıllar bize yaptığı şeyler için yorum yapamam. Eğer farklı bir macera istiyorsa onu dinleriz ve o kulüple görüşmeye başlarız" dedi.