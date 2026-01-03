Son dakika: Süper Kupa’da hakemler belli oldu! Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını kim yönetecek?

2026 Süper Kupa dörtlü final maratonu başlıyor! Dev turnuvada düdük çalacak hakemler TFF tarafından duyuruldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını kim yönetecek? İşte detaylar.
2026 Türkiye Süper Kupa dörtlü final heyecanı tam gaz başlıyor! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarı final maçlarında görev yapacak hakemleri resmen açıkladı.
Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını kim yönetecek?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan