Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Son dakika: Süper Kupa’da hakemler belli oldu! Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını kim yönetecek?

Son dakika: Süper Kupa’da hakemler belli oldu! Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını kim yönetecek?

14:463/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yılın ilk büyük kupası için geri sayım sürerken, yarı final hakemleri netleşti.
Yılın ilk büyük kupası için geri sayım sürerken, yarı final hakemleri netleşti.

2026 Süper Kupa dörtlü final maratonu başlıyor! Dev turnuvada düdük çalacak hakemler TFF tarafından duyuruldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını kim yönetecek? İşte detaylar.

2026 Türkiye Süper Kupa dörtlü final heyecanı tam gaz başlıyor! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarı final maçlarında görev yapacak hakemleri resmen açıkladı.


Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını kim yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 Ocak Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

6 Ocak Salı:

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan





#Süper Kupa
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card başvurularında son durum: ABD Yeşil Kart (Green Card) başvuruları iptal mi, neden başvuru alınmıyor?