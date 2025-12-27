Yeni Şafak
Serdal Adalı'dan TFF'ye flaş hakem çağrısı!

12:50 27/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün divan kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, gündemi meşgul eden hakem konusuna da değindi ve TFF'ye flaş bir çağrı yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan başkan Serdal Adalı, yabancı VAR hakemi talep etti.


TFF'ye seslenen Adalı, şu ifadeleri kullandı:


"TFF ve MHK ziyaretlerimde de söyledim, çözüm önerileri sundum. Yabancı VAR artık kaçınılmaz bir gereklilik. Emeğimizi ve alın terimizi yedirmeyeceğiz! Bir adım da geri atmayacağız! Camiamızın bu konuda tek ses olacağına inancımız tamdır. Biz birlikteyken alamayacağımız hiçbir hak yoktur!


Nezaketimizi zayıflık sanıyor olabilirler, sertliği ekranlarda bağırmak olarak da algılayabilirler. Beşiktaş için bedel ödemeye devam ediyoruz, devam edeceğim!


Henüz bir yılım doldu, görev süremin 3'te 1'i ceza ile geçti! Hangi kulüp başkanı bu kadar ağır cezalar aldı? Ödediğim para cezalarını saymıyorum bile!"






