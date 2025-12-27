Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'de buldu

Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Van Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2028'de bitecek 1.88 boyundaki Hollandalı defans için Samsunspor'la görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.