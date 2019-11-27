Son nefeste tükeniş

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Belçika’nın Club Brugge ekibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne kalma şansını zora soktu. Sarı-kırmızılı takım, Adem Büyük ile öne geçmesine rağmen 90+2’de yediği golle büyük üzüntü yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 5. maçta da galibiyet alamayan Galatasaray grupta puanını 2’e çıkarırken, Club Brugge ise puanını 3’e yükseltti. 2. dakikada Ömer Bayram kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşünürken kaleciyi geçemedi. 11. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan açtığı ortayı ön direkte kontrol eden Adem Büyük, dönerek yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 17’de Vanaken’in indirdiği topta Bonaventure’nin şutu Muslera’da kaldı. 36’da Diatta’nın sağdan ortasında Openda’nın vuruşunu Muslera kornere çeldi. 46’da Dennis sağdan içeri kat ederek direkt kaleyi düşünürken Muslera gol izni vermedi. 51’de Ömer Bayram’ın sağdan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı. 70’de Ömer Bayram’ın soldan ortasını Adem Büyük yarım vole ile tamamladı ancak çerçeveyi tutturamadı. 75’te Feghouli’nin şutu kalecinin kucağında kaldı. 90+2’de Diatta ceza alanı ön çizgisine girmeden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Altyapıdan 4 takviye

G.Saray’da Andone, Falcao, Babel, Luyindama, Şener sakatlıkları, Nzonzi ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi. Taylan, Ahmet ve Emre Taşdemir de Şampiyonlar Ligi listesine eklemeyen sarı-kırmızılı takımda, altyapıdan 20 yaşındaki Gökay Güney, 18 yaşındaki Işık Kaan Arslan, 17 yaşındaki Erencan Yardımcı ile 16 yaşındaki Emin Bayram maça yedek kulübesinde başladı. Bu arada G.Saray taraftarı maç öncesi Belhanda’yı tribünlere çağırarak buzları eritti.

Bize yakışmadı!

Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü atan Adem Büyük, uzatmada gelen beraberlik golü sonrası büyük üzüntü yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, Eren Derdiyok’un 11 Aralık 2018’de Porto’ya attığı golden sonra Devler Ligi’nde Galatasaray formasıyla gol atan ilk oyuncu oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Adem Büyük, “Hem sevinçliyim hem de daha çok üzgünüm. Hak ettiğimiz maçı böyle bitirmek bize yakışmadı, çok üzüldük. Gerçek Galatasaray’ın neler yapabileceğini gösterdik. Son vuruşlarda biraz daha iyi olabilseydik farklı kazanabileceğimiz bir maçı puan kaybederek bitirdik. Futbol bu, ufak bir konsantrasyon hatası golü getirdi. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonumuz yüksekti ama şanssızlık. Nasip değilmiş” dedi.