Sörloth ve Nwakaeme Avrupa’da yıldızları zorluyor

Trabzonspor’un Süper Lig’de attığı 59 golün 29’u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yer aldı. Nwakaeme ise gol sayısını 10’a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı verdi.

Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi

Sörloth ve Nwakaeme attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle Alanyaspor’dan Papiss Cisse- Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 21 golle Gençlerbirliği’nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio ikilisi izledi.

Dünya devleri Sörloth için sıraya girdi: Kesenin ağzını açacaklar Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Real Madrid'in ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Milan'da devreye girdi.İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan'ın, Ibrahimovic ile yollarını ayırmasından sonra iki önemli planı var. Serie A ekibi ya Napoli'den Arkadiusz Milik'i ya da Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya çalışacak.İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon euroluk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Yüksek bir bonservis bedeli gelmesi durumunda bordo-mavili ekibin satın alma opsiyonunu kullanarak, genç oyuncuyu kadrosuna katacağı tahmin ediliyor.Crystal Palace'ın Sörloth pişmanlığıCrystal Palace'ın Sörloth pişmanlığıİngiliz medyası, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı, Crystal Palace taraftarları kulübe tepki yağdırdı. Oyuncularının fiyatının bu kadar artmasına rağmen Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna taraftar isyan etti.Napoli forması giyen Arkadiusz Milik bu sezon 22 maçta 12 gol kaydederken, Sörloth ise 39 maçta 25 gol, 7 asistle oynadı.Süper Lig’de durdurulamayan Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Avrupa’nın en iyi 10 liginde gol krallığı sıralamasında 5. basamakta yer aldı. pic.twitter.com/ZJlTgxduYI— Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) February 25, 2020

İkili Süper Ligi Avrupa Ligleri arasına soktu

Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi olan Alexander Sörloth ve Nwakaeme Avrupa basamakalranı ise zorluyorlar. Avrupa piyasasında ortaya koydukları performansla önemli bir değer kazanan iki oyuncu Avrupa’nın önemli yıldızlarını ise zorluyor. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Portekiz gibi önemli liglerde arasına Türkiye’de iki oyuncuyla birlikte girmeyi başardı.

İlk sıra Bundesliga’da

Avrupa’nın en iyi hücum ikilisi sıralamasında Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih iki oyuncusu Robert Lewandawski (25-3) ve Serge Gnabry (11-9) yer alıyor. İki oyuncu 36 golle ilk sırada yer alırken 12’de asiste birlikte imza attılar. İkili İtalya’nın Serie A takımlarından Lazio’lu Ciro Immobile (27-7) ve Felipe Caicedo (8-4) takip etti. İkili 35 gol ve 11 asistte birlikte imza attılar. Üçüncü sırada ise Fransa Ligue ekiplerinden Paris SG’li Mbappe (18-7) ve Neymar (13-6) yer aldı. İki oyuncu 31 goli imza atarak 13 asist yaptılar.

Süper Lig'in en değerlisi Sörloth Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor’un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15’inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Transfermarkt’ın son verilerine göre ise 16 milyon euroluk (112 milyon 638 bin TL) değeri ile Süper Lig’in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti.Avrupa Kulüplerinin radarına girdiTrabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’de 19 gol attı. Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26’sına doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Avrupa Kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu bir çok kulüp tarafından takip edilen isimlerin başında geliyor. Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle, bordo-mavili kulüp ve Sörloth beklemeye geçmiş durumda.Sörloth’u takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip ediyorTrabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth’u takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip etti. 10 milyon euroluk değerini Transfermarkt’ın Süper Lig'in ara güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı değerlendirmesi sonucu 16 milyon euroya çıkartan Sörloth’u, 14 milyon euro (98 milyon 558 bin TL) değeri ile Abdulkadir Ömür takip etti. Trabzonspor’un iki oyuncusunu ise 13 milyon euro (91 milyon 518 bin TL) değerleriyle Galatasaray’dan Mario Lemina ve Medipol Başakşehir’den Edin Visca takip etti. En pahalı kaleci Uğurcan ÇakırAltyapısından yetiştirdiği oyuncular ve transfer ettiği yıldız adayı oyuncularla Süper Lig’e damga vuran Trabzonspor’da, Uğurcan Çakır’da en pahalı kaleci oldu. 12 milyon euro (84 milyon 478 nin TL) değeri ile genç kaleci en pahalı eldiven oldu. Çakır’ı, 5 milyon euro (35 milyon 199 nin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.

Dördüncü sırada Messi ve Suarez ikilisi yer aldı

İspanya’nın LaLiga ekiplerinden Barcelona’nın iki yıldız ismi Messi ve Suarez ise sıralamada dördüncü sırada yer aldılar. Messi (16-6) ve Suarez (11-7) ikilisi 30 gole imza atarken 19 asist yaptılar. İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Liverpool iki yıldızı Mohamed Salah (16-6) ve Sadio Mane (14-9) ikilisi ise 30 gol ile 15 asiste imza attılar.

Yıldızların ardından Sörloth ve Nwakaeme geldi

Avrupa’nın önemli yıldızlarının ardından Trabzonspor’un iki yıldız ismi Sörloth ve Nwakaeme geldi. Avrupa’nın önemli kulüplerinin takibinde olan Norveçli oyuncu Sörloth (19-6) ve Nwakaeme (10-9) ikilisi 29 gole imza atarken 15 asist yaptılar.

Sörloth ve Nwakaeme ikilisi ise Portekiz’in Lig Nos ekiplerinden Benfica’dan Carlos Vinicius (15-7) ve Pizzi (14-8) ikilisi 29 gol ve 15 asistle izledi.



