Sosa'ya yeni sözleşme

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, finansal fair-play kriterlerine uygun davranmak için sözleşmesi devam eden futbolcularla da görüşüp ekonomik dengeleri kurmayı planlıyor. Bu doğrultuda ilk görüşmeyi takım kaptanı Jose Sosa ile yapmayı planlayan bordo-mavililer, Arjantinli futbolcuya yeni bir teklif götürmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa’ya aldığı ücrette indirime giderek yeni sözleşme önerileceği belirtildi.

2017-18 sezonunun devre arasında Milan’dan kiralık olarak alınan ve yarım sezon için 1 milyon 620 bin euro ödenen Sosa, satış opsiyonu kullanılarak geçen sezon 3.4 milyon euro bonservis bedeliyle yıllık 3 milyon 320 bin euroya bordo-mavili renklere bağlandı. Yeni sezonda 3 milyon 240 bin euro ödenmesi gerekilen Sosa ile masaya oturmaya hazırlanan Trabzonspor yönetiminin, Arjantinli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme ile yıllık 2 milyon euro önereceği öğrenildi.

Trabzonspor Kaptanı Jose Ernesto Sosa, 34 yaşında. #FelizCumpleanos pic.twitter.com/KBjoGXPGYc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Haziran 2019