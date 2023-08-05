Spor bir yaşam tarzı olacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı. Bak, ardından 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programında yer aldı.

Haber Merkezi
10:28 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma töreni yapıldı.

Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle yapılacak Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı. Törene ayrıca Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.


Osman Aşkın Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerinin devam ettiğini belirterek, "6 milyon 750 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yılki hedef 3 milyon daha ilave etmek"dedi.


"Malazgirt ruhunu gençlere vermeliyiz"

Bak, 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın basın toplantısına da katıldı. Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı. Bak, "Gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi aşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, akşam da Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreninde eski futbolculara karşı sahaya çıktı. Şöhretler maçında sarı kart yerine yeşil kart kullanıldı. Yeşil kart görenler Yeşilay'a bağış, kırmızı kart görenler ise Kızılay'a kan bağışında bulundu.




#Gençlik ve Spor Bakanı
#Osman Aşkın Bak
#Kemerburgaz
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