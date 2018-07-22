Sporda șiddetin önlenmesi izleyici sayısına da yansıdı

Sporda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla geçen yıl etkin güvenlik önlemleri alındı. Bu sayede meydana gelmesi muhtemel olaylar önlenirken, vatandaşların can ve mal güvenliği de sağlanmıș oldu. 2017-2018 sezonunda tüm spor branşları risk analizlerine göre; A,B,C kategorilerine ayrıldı. En riskli A katagorisi bașta olmak üzere diğer kategorilere göre güvenlik tedbirleri planlandı. Geçen sezon spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak için toplam 690 bin 700 polis, 258 bin 500 özel güvenlik personeli görev aldı. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bazı müsabakalar takviye kuvvetlerle desteklendi.

Olaylı maç sayısı yüzde 24 azaldı

Üst düzey bu önlemlerle tüm spor branşlarında, olaylı müsabaka sayısı yüzde 24 azaltılarak 497’den 380’e düştü. Hakkında işlem yapılan şahıs sayısında ise yüzde 10’luk bir artıș yașandı. Bu sayı 3 bin 180’den 3 bin 481’e yükseldi. Sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlar yaparak olay çıkartmaya çalıștığı tespit edilen 123 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

İzleyici sayısı arttı

Geçen sezon müsabakaları izleyen seyirci sayısında artış yaşandı. İzleyici sayısı yüzde 18'lik (1 milyon 231 bin 940 kişi) artışla 6 milyon 898 628’den 8 milyon 130 bin 568’e yükseldi. Özellikle ailelerin müsabaka alanlarına gelmeleri sağlandı.

Takımlar sahaya ”BU MAÇ SENSİZ OLMAZ” yazılı pankartlarla çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ve kamuoyu desteğinin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüklerine afişler gönderildi. Müsabakalar öncesinde seyircilere el broşürü dağıtıldı, takımların sahaya ”BU MAÇ SENSİZ OLMAZ” yazılı pankartlarla çıkması sağlandı.

Tüm valiliklere “Spor Güvenliği Rehberi” gönderilecek

Geçen sezon sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesinde sağlanan bașarının, 2018/2019 sezonunda sürdürülebilir olması amacıyla; müsabakalarda görevlendirilecek güvenlik amirlerine, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan “Spor Güvenliği Rehberi” bastırılarak 81 Il valiliklerine gönderilecek. Geçen sezon spor müsabakalarında toplam 690 bin 700 polis görev alırken bu sezon müsabaklarda görev alacak toplam polis sayısı iki kat artırılacak.