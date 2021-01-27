​Stephane Mbia Trabzonspor'a geri dönmek istiyor

Transfermarkt verilerine göre Stephane Mbia'nın güncel bonservis değeri 200 bin euro.

1 Temmuz 2015 yılında bedelsiz olarak Sevilla'dan Trabzonspor'a transfer olan Stephane Mbia, sadece 18 maçta bordo-mavili takımın formasını giymişti. Yarım sezon sonrasında 6 milyon euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'ya transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, yeniden bordo-mavili formayı giymek istiyor.

Trabzonspor'a dönmek istiyor

Gazete Damga'da yer alan habere göre Stephane Mbia , daha sonradan transfer olduğu Çin Ligi takımlarından Shanghai Greenland Shenhua'dan ayrılmak istiyor. Bu kararını yönetime bildirdiğini söyleyen Kamerunlu oyuncu, yeniden Trabzonspor'a dönmek istiyor.

"Yeni bir Türkiye macerası"

Bordo-mavili takımı sevdiğini söyleyen Mbia, "Çin'den ayrılmaya karar verdim ancak henüz kulübüm kabul etmedi. Yarım bıraktığım işi tamamlamak istiyorum. Eşim de yeni bir Türkiye macerasını destekliyor. Çünkü orayı çok seviyor" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'da 18 maça çıkan Stephane Mbia, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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