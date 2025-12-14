Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Stoilov: Önemli bir galibiyet aldık

Stoilov: Önemli bir galibiyet aldık

19:0214/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Stanimir Stoilov maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Stanimir Stoilov maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu. Bulgar çalıştırıcı, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını belirterek, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Gaziantep Futbol Kulübü’nü Janderson’un golüyle 1-0 mağlup etti.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim için güzel bir maç oldu. Önemli bir galibiyet aldık. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Zor bir deplasmanda oynadık. Maç sırasında çok şans kaçırdık ama maçta öne geçince yakaladığımız fırsatlar da çok oldu. Orada ikinci golü de bulup rahatlamamız gerekiyordu. Ama önemli olan 3 puanı almak. Biz ligin ilk yarısına kadar alabildiğimiz maksimum puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Avrupa hayali tüm Göztepe ailesi için var"

Avrupa hedefiyle ilgili soruya da cevap veren Stoilov, "Avrupa hayali tüm Göztepe ailesi için var ama bu kolay bir şey değil. Hepimiz bu hayali istiyoruz. Ligin ilk yarısı zor geçti. Elimizden geleni yaptık. Önümüzde zor bir maçımız var ve iki oyuncumuz Afrika Kupası’na gidecek. Bir oyuncumuz cezalı. Zor maçlarımız olacak. Bu nedenle forvet konusunda sıkıntı yaşayacağız. Tekrar söylemek istiyorum, Avrupa hayali hepimiz için var" diye cevap verdi.


Transfer planlaması ile ilgili de konuşan Bulgar teknik adam, "Hepimiz yaşanan sıkıntıyı biliyoruz. Özellikle forvet pozisyonda rekabeti arttırmamız gerekiyor. Önde en az 3 takviye ihtiyacımız var. Bununla ilgili planlamalarımız ve çalışmalarımız var. Bu noktada kendimiz geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.







#Süper Lig
#Göztepe
#Stanimir Stoilov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturalarında devlet desteği 2026: Kimler destek alacak? Aylık sınır ve limit detayları