Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'dan büyük başarı: 22 maçta bir yenilgi

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Dicko, 30. dakikada Muhammet Demir ve 61. dakikada Maxim kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Davidson attı.
Ligde 4'te 4 yaptı
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 27 puana yükselen Gaziantep FK arka arkaya 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldılar. Bu sezon oynadıkları 14 karşılaşmada 7 galibiyet ve 6 beraberlik alan Sumudica'nın öğrencileri, tek yenilgisini ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almıştı.
Son 22 karşılaşmada 1 yenilgi
Gaziantep FK'nın başarısı sadece bu sezonla da kalmıyor. Sumudica'nın çalıştırdığı ekip, Süper Lig'de oynadıkları son 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Sumudica: Şampiyon yaparım
Bu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında kaybeden ve o günden bu yana yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica, daha önce iddiaları açıklamalar yapmıştı. Deneyimli hoca, "Türkiye'de büyük takımların başına geçmek kolay değil ama benim elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı, takımımı çok kolay şampiyon yapardım" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncularını fırçalaması gündem olmuştu
Süper Lig'de sezona 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan ve ikinci haftada ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Sumudica, idmanda oyuncularını fırçalamıştı. "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlar bin 500 liraya çalışıyor, onlar bu bonusu bekliyordu" ifadelerini kullanan Sumudica sözlerine, "Biz hem 3 milyonluk galibiyet priminden hem de 30 bin liralık kişi başı bonustan olduk. Sizi defalarca duran toplara karşı uyardım. Zaten her şeyi mahvettiniz" şeklinde devam etmişti. Bu konuşmalar sonrasında Gaziantep FK, Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi.
Marius Sumudica'dan çok konuşulacak antrenman toplantısı: "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonus kaybettiniz."
Marius Sumudica'dan çok konuşulacak antrenman toplantısı: "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonus kaybettiniz."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2020
Yorum