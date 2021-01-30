Aykut Kocaman'ı şoke eden skor: Hatayspor Başakşehir'i dağıttı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk takımın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 11 ile 57. dakikalarda Diouf, 21. dakikada Akiontola ve 42 ile 68. dakikalarda Boupendza kaydetti. Akdeniz ekibi gollerin ikisini penaltıdan buldu.

Ev sahibi ekibin tek golünü, 80. dakika kendi kalesine Kamara attı.

Hatayspor, bu galibiyetin ardından puanını 35'e yükseltti. Başakşehir ise 24 puanda kaldı.





Başakşehir'de 8 eksik

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Giuliano, Bolingoli ve Junior Caiçara sakatlıkları nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

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Aykut Kocaman locadan izledi

Dün Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'de prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman, mücadeleyi statta kendisi için ayrılmış locadan takip etti.

İHA Aykut Kocaman, Fatih Terim Stadı’nda maçı izledi.

SPOR Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de