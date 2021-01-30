Spor Aykut Kocamanı şoke eden skor Hatayspor Başakşehiri dağıttı
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Süper Lig: Başakşehir Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Aykut Kocaman'ı şoke eden skor: Hatayspor Başakşehir'i dağıttı

Teknik direktör Okan Buruk'la yollarını ayıran Medipol Başakşehir, sahasında ligin flaş takımlarından Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Aykut Kocaman, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hataysporlu futbolcuların gol sevinci ve Mert Günok'un üzüntüsü.
Hataysporlu futbolcuların gol sevinci ve Mert Günok'un üzüntüsü.

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk takımın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 11 ile 57. dakikalarda Diouf, 21. dakikada Akiontola ve 42 ile 68. dakikalarda Boupendza kaydetti. Akdeniz ekibi gollerin ikisini penaltıdan buldu.

Ev sahibi ekibin tek golünü, 80. dakika kendi kalesine Kamara attı.

  • Hatayspor, bu galibiyetin ardından puanını 35'e yükseltti. Başakşehir ise 24 puanda kaldı.


Başakşehir'de 8 eksik

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Giuliano, Bolingoli ve Junior Caiçara sakatlıkları nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Aykut Kocaman locadan izledi

Dün Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'de prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman, mücadeleyi statta kendisi için ayrılmış locadan takip etti.

İHA
Aykut Kocaman, Fatih Terim Stadı’nda maçı izledi.

Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de
SPOR
Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de

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