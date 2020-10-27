Süper Lig devleri 'sakat' diye almadı: Attığı gollerle herkesi pişman ediyor

Süper Lig'de adı 4 büyüklerle anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Loic Remy, transfer döneminin son döneminde Çaykur Rizespor ile anlaşmıştı. Fransız futbolcunun sakat olduğu yönünde haberler çıkınca Remy'e ilgi azalmış ancak Fransız futbolcu durumunun iyi olduğunu ve sorun yaşamayacağını belirtmişti.

Remy, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 5 gole ulaşmayı başardı. Ankaragücü maçında hat-trick yaparak takımına mücadeleyi kazandıran Fransız yıldız son oynanan Sivasspor mücadelesinde de harika bir gole imza attı.

Remy'nin gol attığı karşılaşmalar;

Alanyaspor (1 gol attı, mücadele 1-1 sona erdi)

Ankaragücü (3 gol attı, Rizespor mücadeleyi 5-3 kazandı)

Sivasspor (1 gol attı, Rizespor mücadeleyi 2-0 kazandı)