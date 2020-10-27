SÜPER LİG

Süper Lig devleri 'sakat' diye almadı: Attığı gollerle herkesi pişman ediyor

Süper Lig'de birçok oyuncunun adı transfer döneminde büyük takımlarla anıldı. Bunlardan bazılarının transferi gerçekleşirken bazılarının ise rotası başka takımlar oldu. Bu futbolculardan bir tanesi gösterdiği performansla transferini gerçekleştirmeyen takımlara büyük bir pişmanlık yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız golcü Loic Remy, Çaykur Rizespor formasıyla dikkat çekiyor.

Fransız golcü Loic Remy, Çaykur Rizespor formasıyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de adı 4 büyüklerle anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Loic Remy, transfer döneminin son döneminde Çaykur Rizespor ile anlaşmıştı. Fransız futbolcunun sakat olduğu yönünde haberler çıkınca Remy'e ilgi azalmış ancak Fransız futbolcu durumunun iyi olduğunu ve sorun yaşamayacağını belirtmişti.

Remy, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 5 gole ulaşmayı başardı. Ankaragücü maçında hat-trick yaparak takımına mücadeleyi kazandıran Fransız yıldız son oynanan Sivasspor mücadelesinde de harika bir gole imza attı.

Remy'nin gol attığı karşılaşmalar;

  • Alanyaspor (1 gol attı, mücadele 1-1 sona erdi)
  • Ankaragücü (3 gol attı, Rizespor mücadeleyi 5-3 kazandı)
  • Sivasspor (1 gol attı, Rizespor mücadeleyi 2-0 kazandı)

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