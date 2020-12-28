SÜPER LİG

Süper Lig ekibine transfer yasağı geldi

MKE Ankaragücü Kulübü'ne eski futbolcusu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin euroluk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildi.

Haber Merkezi DHA
Ankaragücü Süper Lig'de 17. sırada yer alıyor.

Ankaragücü Süper Lig'de 17. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Ramazan ÇETİN / DHA

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, ara transfer dönemi öncesinde büyük bir şok yaşadı. Lukasz Szukala'nın dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen başkent ekibinde yönetim, bu yasağı kaldırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.

MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde;

  • Lukasz Szukala: 800 bin euro
  • Zaur Sadaev: 327 bin euro
  • Wilfred Moke: 400 bin euro
  • Hector Canteros: 258 bin euro
  • İlhan Parlak: 600 bin TL
  • Mehmet Sak: 130 bin TL


Ankaragücü deplasmanda Denizlispor'u devirdi
Ankaragücü deplasmanda Denizlispor'u devirdi

Ligin 15. haftasında Denizlispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Atakan Çankaya ve 45. dakikada Daniel Lukasik kaydetti. Yeşil-siyahlı takımın tek golü 80. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.Ankaragücü bu sonuçla puanını 12'e yükseltti ve Denizlispor ile durumunu eşitledi. Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'dan büyük başarı: 22 maçta bir yenilgi

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