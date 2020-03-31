Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Başakşehir Kulübü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Yönetim kurulu, futbolcular, teknik ekip ve personelin toplamda 2 milyon 14 bin TL ile kampanyaya katılım göstereceği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Kulübü olarak tam destek veriyoruz.
- Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.
- Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."
📢 KAMUOYUNA DUYURU | #BizBizeYeteriz pic.twitter.com/DdCkXzjTUI
📢 KAMUOYUNA DUYURU | #BizBizeYeteriz pic.twitter.com/DdCkXzjTUI— İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar 🏠 (@ibfk2014) 31 Mart 2020
Göztepe'den 1 milyon TL
İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.
Kayserispor da katıldı
Bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor da kampanyaya destek verdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da an az yara ile atlatacağız. Biz bize yeteriz diyoruz, 1966’da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz" dedi.
Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız. #BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz. @KayserisporFK pic.twitter.com/9OeVx1YI5D
Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız. #BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz. @KayserisporFK pic.twitter.com/9OeVx1YI5D— Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) 31 Mart 2020
Yorum