Süper Lig maç özetleri yayınlanacak mı?
SÜPER LİG

Süper Lig maç özetleri yayınlanacak mı?

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftası geride kalırken, maç özetlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu hakkında açıklama geldi.

Haber Merkezi Diğer
Ersin Düzen, Süper Lig maç özetleri hakkında açıklama yaptı.

Ersin Düzen, Süper Lig maç özetleri hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'de 2. hafta geride kalırken, TRT'nin özet görüntüleri yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, Süper Lig maç özetlerinin neden yayınlanmadığı hakkında konuştu.

Ersin Düzen, canlı yayında yaptığı açıklamada, beIN Sports'un TRT'den geçen yıl özet görüntüler için istediği ücretin iki katını talep ettiğini, bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

  • Ayrıca Ersin Düzen beIN Sports'un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi.

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