Süper Lig maç özetleri yayınlanacak mı?

Süper Lig'de 2. hafta geride kalırken, TRT'nin özet görüntüleri yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, Süper Lig maç özetlerinin neden yayınlanmadığı hakkında konuştu.
Ersin Düzen, canlı yayında yaptığı açıklamada, beIN Sports'un TRT'den geçen yıl özet görüntüler için istediği ücretin iki katını talep ettiğini, bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığını ifade etti.
- Ayrıca Ersin Düzen beIN Sports'un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluş, maç özetlerini TV kanallarına vermeme kararından geri dönüş yapmadı. Sezonun ilk maçının özeti hiçbir kanalda yayınlanmıyor pic.twitter.com/01sPvjxDcC
Yayıncı kuruluş, maç özetlerini TV kanallarına vermeme kararından geri dönüş yapmadı. Sezonun ilk maçının özeti hiçbir kanalda yayınlanmıyor pic.twitter.com/01sPvjxDcC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2019
Premier Lig ve La Liga'yı yayınlamayı bırakan beIN Sports, Süper Lig maçlarındaki koşu mesafelerini de artık ekranlara yansıtmıyor. Bilgi aldığı şirketle anlaşmasını sonlandıran yayıncı kuruluşun tasarruf kapsamında böyle bir karar aldığı ifade ediliyor. pic.twitter.com/8yOtWgOcNM
Premier Lig ve La Liga'yı yayınlamayı bırakan beIN Sports, Süper Lig maçlarındaki koşu mesafelerini de artık ekranlara yansıtmıyor. Bilgi aldığı şirketle anlaşmasını sonlandıran yayıncı kuruluşun tasarruf kapsamında böyle bir karar aldığı ifade ediliyor. pic.twitter.com/8yOtWgOcNM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 23, 2019
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