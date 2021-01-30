Spor Süper lig maçı öncesi yağmur önlemi Sahanın üzeri kapatıldı
SÜPER LİG

Süper lig maçı öncesi yağmur önlemi: Sahanın üzeri kapatıldı

Süper Lig'de bugün oynanacak Alanyaspor-Sivasspor maçının oynanacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nun çimleri, dolu ve kuvvetli yağış ihtimaline karşı sera naylonu ile kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Maçın oynanacağı stadyumun son görüntüsü.
Maçın oynanacağı stadyumun son görüntüsü.

Alanya Belediyesi, Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü‘nün uyarısı üzerine Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor’un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nun zemininin zarar görmemesi için önlemler aldı.


Meydana gelebilecek dolu ve kuvvetli yağış gibi olumsuzluklardan çimlerin etkilenmemesi için sahanın üzeri sera naylonlarıyla kapatıldı.

  • Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, bugün saat 16.00'da Sivasspor’u ağırlayacak.


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