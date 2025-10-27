Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu 27 Ekim: Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları

22:4227/10/2025, Pazartesi
Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 yenerken Samsunspor ile Çaykur Rizespor, 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatan Galatasaray, 28 puanla liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta 2 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Çaykur Rizespor'u, Gaziantep FK ise Gaziantep Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Karadeniz derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Göztepe'yi yenen Galatasaray, 28 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.


Sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0'lık skorla geçen Trabzonspor, 23 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK deplasmanında farklı kazanan Fenerbahçe ise 22 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı. Beşiktaş, Samsunspor ve Gaziantep FK ise 17'şer puanla sıralandı. Sezonun 10. haftasının sonuçları, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:


Süper Lig 10. hafta maç sonuçları

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: 2-2

Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: 2-0

Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 2-0

Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-4

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Samsunspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4


Süper Lig Puan Durumu


11. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, iki büyük maça sahne olacak.

Lider Galatasaray, 1 Kasım Cumartesi günü en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek.

2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Program:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)


