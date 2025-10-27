Süper Lig puan durumu 27 Ekim: Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta 2 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Çaykur Rizespor'u, Gaziantep FK ise Gaziantep Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Karadeniz derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Göztepe'yi yenen Galatasaray, 28 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0'lık skorla geçen Trabzonspor, 23 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK deplasmanında farklı kazanan Fenerbahçe ise 22 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı. Beşiktaş, Samsunspor ve Gaziantep FK ise 17'şer puanla sıralandı. Sezonun 10. haftasının sonuçları, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle: