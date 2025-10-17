Süper Lig'de 9. hafta heyecanı: Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 9’uncu haftasında yarın yapacakları maçla 47’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 46 maçta Trabzonspor’un 28, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.