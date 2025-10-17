Süper Lig'de 9. hafta heyecanı: Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlara başlayacak. Ligde 17 puanla liderin takipçisi Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin yayın bilgileri ile iki takımdaki son gelişmeleri sayfamızda derledik. İşte zorlu maçtan tüm gelişmeler...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
47. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 9’uncu haftasında yarın yapacakları maçla 47’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 46 maçta Trabzonspor’un 28, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım aralarındaki rekabette 1’i Türkiye Kupası, 46’sı Süper Lig olmak üzere 47 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 29, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, Çaykur Rizespor filelerine 97 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.