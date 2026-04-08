Süper Lig'de bitime 6 hafta kala endişeli bekleyiş: Ne için güvenelim?

Süper Lig’de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışı kızıştı. Ligin 28. haftasında Trabzonspor’un Galatasaray’ı, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı yenmesiyle zirvede fark eridi. Galatasaray maç eksiğiyle 64 puanla zirveyi tutarken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 63 puanla lideri takip ediyor. 3 takım birden şampiyonluk potasında yer bulurken, kupayı kaldıracak ekibi belirleyecek kritik maçlar oynanacak.

Bu maçlar öncesinde, ligdeki hakem performansları kalan haftalara dair kötü referans oluyor. Sezonun ilk haftasından bu yana gerek başkanlar ve teknik adamlar, gerekse taraftar nezdinde hakemler konusunda yoğun tartışmalar yaşanırken, yapılan fahiş hatalar, puan dağılımını ve sıralamayı etkiliyor.

Her hafta ayrı skandal

Maçların sonucuna direkt etki eden hakem hataları birçok puanın el değiştirmesine neden olurken, neredeyse başa baş giden şampiyonluk yarışında her bir puanın, hatta her bir golün büyük önemi varken, kalan haftalara dair nasıl bir güven ortamı oluşturulacağı merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, yapılan eleştirilere çoğu zaman kulak tıkayıp bildiğini okusa da, zaman zaman “hataları kabul etmeleri” de çözüm olmuyor. Büyük skandalların yaşandığı maçların ardından ortalık yangın yerine dönse de, bir hafta sonraki maçlarda daha beter hakem hataları yaşanabiliyor. Bu durum, kalan 6 haftada takımları tedirgin ediyor.

Düşme hattı da tedirgin

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadelesi de hat safhada. Yaklaşık 6 takım, bu hafta itibariyle küme düşme hattına yer alıyor. Hakemlerin sergileyeceği performans, düşmemek için mücadele eden takımlar için de hayati bir önem taşıyor.

Öte yandan Türk takımları için en büyük gelir kapılarından biri de Avrupa sahnesi. Son haftalarda hakem hataları gelecek sezon hangi takımın hangi turnuvaya gideceği konusunda da belirleyici olacak. Dolayısıyla 18 takımın neredeyse hepsinin sıralamasını ilgilendiren son 6 haftada daha fazla dikkat ve adil yönetimi isteniyor.

Kamuoyu; perde arkasındaki lobilerin ve ikili ilişkilerin değil; sahadaki performansın ve adil hakem kararlarının belirleyici olduğu bir sezon finali bekliyor.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

'Utanmaları varsa istifa ederler'

MHK’nin futbol kamuoyunda neredeyse hiçbir inandırıcılığı ve güvenilirliği kalmamış durumda. Başta dört büyük kulüp olmak üzere Anadolu takımları da yapılan uygulamalara isyan ediyorlar. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MHK için defalarca görevi bırakma çağrısı yaparken, Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, “Utanmaları varsa istifa ederler” dedi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptığı atamalar ve hakemlerin skandal kararları her kulübü isyan noktasına getirmiş durumda. Sezon başından beri her hafta, MHK ve hakemlerden duyulan şikayetler dile getiriliyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha 5. haftadaki Fenerbahçe derbisinde iptal edilen golleri sonrası, “Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Akla, mantığa sığmıyor. Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum” dedi. Hemen bir hafta sonra oynanan Gaziantep FK maçında hakem Arda Kardeşler’in hatalı kararları da bordo-mavililerden büyük tepki almıştı.

Herkes şikayetçi

Birçok kulüp başkanın ve teknik direktörünün isyanına neden olan MHK yönetimi, son haftada da büyük tepkiler aldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde gündeme oturan penaltı kararı sonrası yaptığı açıklamada, “Diğer 17 takım da VAR’dan bizim kadar şikâyet ediyor. MHK Başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun bir santim ileri gitme ihtimali yok. Biraz utanmaları, sıkılmaları varsa; hemen istifa ederler” dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray da sezon içerisinde yaptığı açıklamalarla Gündoğdu ve MHK’den duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Yabancı hakem ayrımcılığı

Yapılan hataların ardından geçen sezon kulüplerin birçoğu yabancı hakem çağrısında bulunurken, TFF bu konuda yine ayrımcılık yaparak, sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic’i atamıştı. Daha sonra başta Beşiktaş olmak üzere diğer kulüpler yabancı hakem talebinde bulunsa da bu talep TFF nezdinde karşılık bulmadı.

Bu sezon içinde üçlü yarış devam ederken, kulüplerin bu konuda talepleri dikkate alınacak mıdır? Birçok kulüp sezon içerisinde TFF’ye başvurarak, yabancı VAR talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz sezonlarda yabancı VAR hakemi gelirken, bu sezon sadece VAR eğitmeni olarak 3 kişilik bir yabancı ekip çalışıyor. Onlar da kendi ülkelerinde rağbet edilmeyen alt klasman isimlerden oluşuyor. TFF’nin adil ve eşitlikçi bir yaklaşım adına, son haftalarda gelen yabancı hakem taleplerini değerlendirmesi gerekiyor.

