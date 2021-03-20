Süper Lig'de çılgın maç: 4 gol, 3 penaltı, 2 kırmızı

Ligin 31. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk takımın takımın gollerini 13. dakikada Muhammet Demir ve 70. dakikada penaltıdan Kenan Özer kaydetti.
Ev sahibi ekibin gollerini 37. dakikada kendi kalesine Günay Güvenç ve 80. dakikada penaltıdan Adem Büyük attı.
Yeni Malatyaspor'un ilk golünde Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşunda top direkten sekip kaleci Günay'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu.
Sa Pinto çılgına döndü, kırmızı gördü
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto, aleyhlerine verilen ilk penaltı kararı sonrası 4. hakeme yaptığı yoğun itirazlar sonucu kırmızı kart gördü. Çılgına dönen Portekizli teknik adam güçlükle tribüne çıkartıldı.
Hadebe oyundan atıldı
Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Hadebe, 86. dakikada rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
- 2-2 berabere biten maçın ardından Gaziantep FK puanını 47'ye, Yeni Malatyaspor ise 32'ye yükseltti.