Süper Lig'de çılgın maç: 4 gol, 3 penaltı, 2 kırmızı

Teknoloji

Apple açıkladı: iMac Pro satışları sonlandırıldı

Apple'ın profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirdiği iMac Pro'lar için yolun sonu geldi. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalardan sonra artık şirketin web sitesindeki iMac Pro bölümü de kaldırıldı. Profesyoneller için Mac Pro modelleri öneriliyor.