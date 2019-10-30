SÜPER LİG

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Haber Merkezi IHA
10. hafta Galatasaray-Rizespor maçıyla başlayacak.

10. hafta Galatasaray-Rizespor maçıyla başlayacak.

Süper Lig’in 10. haftasında 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günleri oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 10. haftada sahada olacak hakemler şu şekilde;

1 Kasım Cuma

  • 20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi

  • 15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
  • 17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
  • 17.30 Trabzonspor - Göztepe: Fırat Aydınus
  • 20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar

  • 14.00 Denizlispor - Sivasspor: Zorbay Küçük
  • 16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
  • 19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi

  • 20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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