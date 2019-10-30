Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 10. haftasında 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günleri oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 10. haftada sahada olacak hakemler şu şekilde;
1 Kasım Cuma
- 20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
2 Kasım Cumartesi
- 15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
- 17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
- 17.30 Trabzonspor - Göztepe: Fırat Aydınus
- 20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
3 Kasım Pazar
- 14.00 Denizlispor - Sivasspor: Zorbay Küçük
- 16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
- 19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
4 Kasım Pazartesi
- 20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
👉Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
👉Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus
👉Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
👉Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler pic.twitter.com/DoBfzjBHXW
Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
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