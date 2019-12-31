Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri belli oldu

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:

1. Galatasaray: 451.659.184 TL

2. Medipol Başakşehir: 179.821.014 TL

3. Beşiktaş: 275.335.170 TL

4. Trabzonspor: 126.552.658 TL

5. BtcTurk Yeni Malatyaspor: 97.575.509 TL

6. Fenerbahçe: 224.731.066 TL

7. Antalyaspor: 59.355.091 TL

8. İttifak Holding Konyaspor: 83.192.355 TL

9. Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618 TL

10. İstikbal Mobilya Kayserispor: 69.092.764 TL

11. Çaykur Rizespor: 121.001.299 TL

12. Demir Grup Sivasspor: 82.439.445 TL

13. MKE Ankaragücü: 83.167.107 TL

14. Kasımpaşa: 90.647.027 TL

15. Göztepe: 88.726.737 TL

16. Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656 TL

17. Gençlerbirliği: 84.125.951 TL

18. Yukatel Denizlispor: 78.184.551 TL

*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.