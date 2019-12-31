SÜPER LİG

Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

Haber Merkezi AA
TFF binası

TFF binası

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:

  • 1. Galatasaray: 451.659.184 TL
  • 2. Medipol Başakşehir: 179.821.014 TL
  • 3. Beşiktaş: 275.335.170 TL
  • 4. Trabzonspor: 126.552.658 TL
  • 5. BtcTurk Yeni Malatyaspor: 97.575.509 TL
  • 6. Fenerbahçe: 224.731.066 TL
  • 7. Antalyaspor: 59.355.091 TL
  • 8. İttifak Holding Konyaspor: 83.192.355 TL
  • 9. Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618 TL
  • 10. İstikbal Mobilya Kayserispor: 69.092.764 TL
  • 11. Çaykur Rizespor: 121.001.299 TL
  • 12. Demir Grup Sivasspor: 82.439.445 TL
  • 13. MKE Ankaragücü: 83.167.107 TL
  • 14. Kasımpaşa: 90.647.027 TL
  • 15. Göztepe: 88.726.737 TL
  • 16. Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656 TL
  • 17. Gençlerbirliği: 84.125.951 TL
  • 18. Yukatel Denizlispor: 78.184.551 TL
*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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