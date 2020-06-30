Süper Lig'de ateş hattı yanıyor! Hangi takım küme düşecek?

Süper Lig'de sezon devam ederken zirve yarışı kadar küme düşme potasında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ligin bitmesine sayılı haftalar kala henüz Süper Lig'den düşecek takımlar belli olmadı.

29. hafta itibariyle 18. sırada yer alan Ankaragücü'nün 25 puanı bulunuyor. 17. sırada bulunan Konyaspor'un ise 27 puanda bulunuyor. Ateş hattında yer alan Kayserispor ise 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig 30. hafta maçları Süper Lig 30. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin bitimine son 5 hafta kala zirve yarışı iyice kızışmış durumda. Lider Başakşehir'in 60 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise Başakşehir'in 2 puan arkasında ve 58 puanda yer alıyor. 3. sırada yer alan Sivasspor'un puanı 53 ve 4. sıradaki Galatasaray'ın puanı 52.Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumuSüper Lig 30. hafta maçlarıSüper Lig'in 30. hafta fikstürü belli oldu. 30. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:3 Temmuz CumaDenizlispor-Gaziantep FK / 21.004 Temmuz CumartesiMalatyaspor-Gençlerbirliği / 18.30Ankaragücü-Alanyaspor / 18.30Fenerbahçe-Göztepe / 21.00Antalyaspor-Başakşehir / 21.005 Temmuz PazarKasımpaşa-Sivasspor / 18.30Galatasaray-Trabzonspor / 21.00Konyaspor-Rizespor / 21.006 Temmuz PazartesiKayserispor-Beşiktaş / 21.00Başakşehir kalan son 5 haftada kaç puan toplar?📌Antalyaspor (D)📌Denizlispor📌Konyaspor (D)📌Kayserispor📌Kasımpaşa (D)https://t.co/nNMWMFMJqm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 29, 2020

Süper Lig'de küme düşecek takımlar

Lig de son 3 sırada bulunan takımların yanısıra birçok takımda ateş hattında bulunuyor. 15. sırada bulunan Malatyaspor 28 puanda yer alıyor. 14. sıradaki Rizespor'un puanı 29. Gençlerbirliği ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

Süper Lig kaç haftada biter?

Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kaldı. 30. haftayla beraber oynanacak 5 karşılaşmaya Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu belli olacak.