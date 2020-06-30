Süper Lig'de ateş hattı yanıyor! Hangi takım küme düşecek?
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken, Süper Lig'de düşecek takımlar da merak konusu olmadı. Ligin son haftaları kıyasıya bir rekabet içerisinde geçerken, Süper Lig'den düşecek takımlar henüz netlik kazanmadı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'de sezon devam ederken zirve yarışı kadar küme düşme potasında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ligin bitmesine sayılı haftalar kala henüz Süper Lig'den düşecek takımlar belli olmadı.
29. hafta itibariyle 18. sırada yer alan Ankaragücü'nün 25 puanı bulunuyor. 17. sırada bulunan Konyaspor'un ise 27 puanda bulunuyor. Ateş hattında yer alan Kayserispor ise 28 puanla 16. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de küme düşecek takımlar
Lig de son 3 sırada bulunan takımların yanısıra birçok takımda ateş hattında bulunuyor. 15. sırada bulunan Malatyaspor 28 puanda yer alıyor. 14. sıradaki Rizespor'un puanı 29. Gençlerbirliği ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Süper Lig kaç haftada biter?
Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kaldı. 30. haftayla beraber oynanacak 5 karşılaşmaya Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu belli olacak.
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