Spor Süper Ligden 5 kulübe para cezası
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Süper Lig'den 5 kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a 84 bin TL, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor'a 56 bin TL, Ümraniyespor ise 175 bin TL para cezası verdi.

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Haber Merkezi DHA
Süper Ligden 5 kulübe para cezası
TFF

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29 Aralık tarihinde aldığı kararlar Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde açıklandı. PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

"1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 24.12.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C ve KALE ARKASI KAPALI TRİBÜN E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 23.12.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN G, H, I ve KALE ARKASI TRİBÜN B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 25.12.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi ADNAN ERKAN'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.12.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 25.12.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun, 25.12.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 24.12.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT H, I, J, K, L, - RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN KUZEY ÜST B, C, D, E, - VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT I, J, K, L - SOCIOS.COM TRA FANTOKEN DOĞU ALT TRİBÜN DOĞU ALT H, I, J, K, L, - BATI ALT TRİBÜN BATI ALT I 1, I 2, J 1, - BATI ALT VIP TRİBÜN VIP GOLD A, VIP GOLD B, VIP SİLVER A, VIP SİLVER B, VIP PLATİNUM A, VIP PLATİNUM B, VIP PLATİNUM C, - DOĞU ÜST TRİBÜN DOĞU ÜST B, C, D, E, F, G, - AKTİFBANK GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN AKTİFBANK GÜNEY ÜST C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

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