SÜPER LİG

Süper Lig'in 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cuma günü oynanacak karşılaşmalardan Fatih Karagümrük-Erzurumspor maçını Fırat Aydınus, Trabzonspor-Kasımpaşa maçını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Haber Merkezi AA
Tugay Kaan Numanoğlu

Tugay Kaan Numanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol)


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