Süper Lig'in gözdesi Fabio Borini'nin bonservis bedeli oldu

Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini, Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiriyor. İtalyan golcü, teknik direktör Andrea Pirlo'nun takımın başına geçmesinin ardından performansını daha da yükseltti ve birçok takımın transfer listesine girdi.

Son dönemlerde Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan oyuncunun bonservis bedeli ise merak konusu oldu. Süper Lig'in güçlü ekiplerinin listesinde yer alan oyuncu için Karagümrük yönetiminin 1.5M€ istediği belirtildi. Borini ve menajerinin Karagümrük'e transfer olurken bu rakamı çıkış maddesi olarak yazdırdığı iddia edildi.