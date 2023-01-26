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Spor

Süper Lig'in gözdesi Fabio Borini'nin bonservis bedeli oldu

Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Fabio Borini'nin bonservis bedeli ortaya çıktı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu için kulübe birden fazla kulübün teklif yaptığı belirtildi.

15:41 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fabio Borini - Fatih Karagümrük

Fabio Borini - Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini, Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiriyor. İtalyan golcü, teknik direktör Andrea Pirlo'nun takımın başına geçmesinin ardından performansını daha da yükseltti ve birçok takımın transfer listesine girdi.

Son dönemlerde Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan oyuncunun bonservis bedeli ise merak konusu oldu. Süper Lig'in güçlü ekiplerinin listesinde yer alan oyuncu için Karagümrük yönetiminin 1.5M€ istediği belirtildi. Borini ve menajerinin Karagümrük'e transfer olurken bu rakamı çıkış maddesi olarak yazdırdığı iddia edildi.

  • Borini, Karagümrük formasıyla bu sezon çıktığı 18 lig maçında 12 gol attı 7 de asist yaptı.


#Fabio Borini
#Karagümrük
#Süper Lig
2 saat önce
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Süper Lig'in gözdesi Fabio Borini'nin bonservis bedeli oldu
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