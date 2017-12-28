SÜPER LİG

Süper Lig'in transfer fiyaskosu: Samir Nasri

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Antalyaspor'da Samir Nasri krizi yaşanıyor. Fransız futbolcunun şehri terk ettiği belirtilirken kulüple arasında alacaklarından kaynaklı sorunlar yaşandığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samir Nasri, Antalyaspor'da sakatlıklarını bahane ederek idmanlara çıkmazken aldığı yıllık ücretle de tepki çekti.

Samir Nasri, Antalyaspor'da sakatlıklarını bahane ederek idmanlara çıkmazken aldığı yıllık ücretle de tepki çekti.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün uzun uğraşlar sonucunda kırmızı beyazlı formayı giydirdiği Samir Nasri, Öztürk'ün istifası sonrasında takımdan ayrılma kararı aldı.

Fransız futbolcu Öztürk'ün istifasının yanı sıra idmanlardaki isteksizliği ve sakatlığını bahane etmesiyle kulüp yönetimini devre boyunca çileden çıkardı. Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmasına sebep olan isimlerin başında gelen futbolcunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken yönetimle arasında para krizinin yaşandığı belirtildi.

Süper Lig'in ikinci yarısında Antalyaspor'da oynamak istemediğini menajeri aracılığıyla kırmızı beyazlılara bildiren Nasri'nin alacaklarına karşılık bonservisini istediği aktarıldı. Fransız yıldızın transferinden doğan imza parası ve garanti ücretinden de vazgeçmediği ifade edildi.

Samir Nasri, Antalyaspor'la bu sezon 8 resmi maça çıkarken 2 gol atmış 1 de asist yapmıştı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'la 2 yıllık resmi sözleşme imzalayan Fransız yıldız futbolcu Samir Nasri, kırmızı beyazlı kulübe transfer olma sebebini böyle açıklamıştı.
Süper Lig ekibi Antalyaspor'la 2 yıllık resmi sözleşme imzalayan Fransız yıldız futbolcu Samir Nasri, kırmızı beyazlı kulübe transfer olma sebebini böyle açıklamıştı.

5 milyon euro aldığı iddia edilmişti

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Antalyaspor'un dünya yıldızı futbolcusu Samir Nasri'yi sert bir dille eleştirmiş ve aldığı paraya yönelik bir iddiada bulunmuştu.

  • "Antalyaspor'un bir teknik direktörü yok, teknik direktörlük yapmıyor. Başkanı da yok, seçime gidileceğini açıkladı. Samir Nasri, yürüyerek oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Bildiğim kadarıyla Nasri 5 milyon Euro'dan fazla kazanıyor Antalya'da. Ama yürüyerek oynuyor. İlla bu parayı verip isim alacaksan Maradona ya da Ronaldinho'yu al."

Nasri imza töreninde taraftara 3'lü çektirdi
AA

Nasri imza töreninde taraftara 3'lü çektirdi

Antalyaspor, yeni transferi Samir Nasri için imza töreni düzenledi. Spor Toto Süper Lig'de sezonun en önemli transferlerinden biri olan Samir Nasri'nin Antalyaspor'a maliyeti belli oldu. Antalyaspor'un, Nasri için Manchester City'ye bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenilirken, yıldız oyuncuya 4 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği belirtildi.

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