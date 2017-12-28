Süper Lig'in transfer fiyaskosu: Samir Nasri

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün uzun uğraşlar sonucunda kırmızı beyazlı formayı giydirdiği Samir Nasri, Öztürk'ün istifası sonrasında takımdan ayrılma kararı aldı.

Fransız futbolcu Öztürk'ün istifasının yanı sıra idmanlardaki isteksizliği ve sakatlığını bahane etmesiyle kulüp yönetimini devre boyunca çileden çıkardı. Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmasına sebep olan isimlerin başında gelen futbolcunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken yönetimle arasında para krizinin yaşandığı belirtildi.

Süper Lig'in ikinci yarısında Antalyaspor'da oynamak istemediğini menajeri aracılığıyla kırmızı beyazlılara bildiren Nasri'nin alacaklarına karşılık bonservisini istediği aktarıldı. Fransız yıldızın transferinden doğan imza parası ve garanti ücretinden de vazgeçmediği ifade edildi.

Samir Nasri, Antalyaspor'la bu sezon 8 resmi maça çıkarken 2 gol atmış 1 de asist yapmıştı.

5 milyon euro aldığı iddia edilmişti

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Antalyaspor'un dünya yıldızı futbolcusu Samir Nasri'yi sert bir dille eleştirmiş ve aldığı paraya yönelik bir iddiada bulunmuştu.

"Antalyaspor'un bir teknik direktörü yok, teknik direktörlük yapmıyor. Başkanı da yok, seçime gidileceğini açıkladı. Samir Nasri, yürüyerek oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Bildiğim kadarıyla Nasri 5 milyon Euro'dan fazla kazanıyor Antalya'da. Ama yürüyerek oynuyor. İlla bu parayı verip isim alacaksan Maradona ya da Ronaldinho'yu al."