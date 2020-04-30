SÜPER LİG

Sürpriz Alper Potuk gelişmesi: Tesislere çağrıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Alper Potuk'un affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Alper Potuk, 2013 yazında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Alper Potuk, 2013 yazında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

29 yaşındaki Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla çıktığı 214 maçta 17 gol atarken, 28 de asist yaptı.
29 yaşındaki Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla çıktığı 214 maçta 17 gol atarken, 28 de asist yaptı.

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