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Spor Taha Akgül rekorunu geliştiriyor Dokuzuncu kez şampiyon oldu
GÜREŞ

Taha Akgül rekorunu geliştiriyor: Dokuzuncu kez şampiyon oldu

Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taha Akgül rekorunu geliştiriyor: Dokuzuncu kez şampiyon oldu
Taha Akgül - Milli güreşçi

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

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