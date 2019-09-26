Taraftar için kazanacağız

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü oynayacakları Fenebahçe maçının önemine vurgu yapan Feghouli, “Son 2 seneye baktığımız zaman derbilerin önemini görüyoruz. Bir önceki sene, sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ondan önceki sene de 2 hafta önceden ilan etmiştik. Traftarımız açısından çok önemli bir maç. Biz de taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu da Allah’ın yardımı ve takım arkadaşlarımızın motivasyonuyla beraber olacak” diye konuştu.

DİNLENMEM TERCİH EDİLDİ

Cezayirli oyuncu, Yeni Malatyaspor maçında kadroya alınmaması ile ilgili gelen soru üzerine, “Yaz boyunca çok fazla tatil yapıp dinlenemedim. Bundan dolayı teknik ekip ve sağlık ekibi dinlenmemi tercih ettiler. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi” şeklinde konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarın desteğine her zaman çok ihtiyaç duyduklarını belirten Feghuoli, “Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Oluşturacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

HAKEMLER İYİ NİYETLİ

Cezayirli oyuncu Sofiane Feghuoli, geçen sezon deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında bazı kararların aleyhlerine olduklarını ifade ederek, “Geçen sene Fenerbahçe’yi kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar aleyhimize oldu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir maç olur. Kendi takımıma güveniyorum” dedi.

Aynı gemide mücadele ediyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevki ile ilgili açıklama yaptı. Dün Doğa Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrası konuşan Cengiz, “Neden sevk edildiğimi ben de merak ediyorum. Aynı yerde, aynı gemide mücadele ediyoruz. Birbirimize saygılı olmalıyız. Galatasaray yönetimi olarak rakiplerimize durup dururken bir söylem ve eylemde bulunmayız. Onlar bize bulunursa camiamıza yakışan şekilde refleksi gösteririz. Benim söylediğim bu, yani öz savunma” dedi.

Derbiyi hak eden kazansın

F.Bahçe derbisine de değinen Cengiz, “Hak edenin kazanacağı, dürüst ve adil, dış ve iç faktörlerin müdahale etmediği bir yarış istiyor ve diliyoruz. Hak edenin G.Saray olmasını yürekten diliyorum. Bir dünya derbisine yakışır şekilde sahada mertçe, dürüstçe mücadele etmesini diliyorum. Hakem ile ilgili ne desem onu yönlendirdiğim, baskı altına aldığım anlamı çıkar” değerlendirmesinde bulundu. Emlak Konut ile yaşanan sorunun çözüleceğini de belirten Mustafa Cengiz, kapalı spor salonu için sponsor aradıklarını da söyledi.

Belhanda’ya maskeli çözüm



Galatasaray A takımı doktoru Yener İnce, çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Younes Belhanda’nın, Cumartesi günü Fenerbahçe derbisinde maske ile oynayabileceğini açıkladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumu ile ilgili bilgi veren İnce, “Belhanda oynamak istiyor. Topla yapılan çalışmalarda maske takacak. Cerrahlardan aldığımız bilgiye göre maske ile oynamasında sakınca yok” ifadelerini kullandı. Yener İnce, Radamel Falcao’nun daha önce belirlenmiş programı dahilinde salonda çalıştığını, derbide oynamasının önünde bir engel bulunmadığını da kaydetti.

Falcao salonda çalıştı Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın da izlediği antrenmanda top sürme ve altıya bir pas çalışmaları da gerçekleştirildi. Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa maçında çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Younes Belhanda, toplu çalışmalarda maske takarak antrenman yaptı. İdmana daha önce belirlenmiş programı dahilinde salonda çalışan Radamel Falcao katılmazken, Emre Akbaba ise takımdan ayrı koşu yaptı.