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Spor

Tarihi madalya: Havalı tabancada Olimpiyat ikincisi olduk

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi
11:34 - 30/07/2024 Tuesday
Güncelleme: 11:51 - 30/07/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.


Atıcılıkta ilk madalya

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.


Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.


Türkiye'nin madalya aldığı 10. branş

Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.



#Paris
#olimpiyat
#havalı tabanca
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