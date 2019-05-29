SÜPER LİG

Tarık Çamdal'dan 1 yıllık imza

Antalyaspor, devre arasında yarım sezon anlaşma yaptığı Tarık Çamdal ile 1 yıllık sözleşme uzattı. Kırmızı-beyazlılarda kiralık forma giyen Mevlüt Erdinç ile Amilton'un transferi için kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Tarık Çamdal, Antalyaspor'da sadece bir maçta ilk 11’de sahaya çıkabildi.

Tarık Çamdal, Antalyaspor'da sadece bir maçta ilk 11’de sahaya çıkabildi.

Fotoğraf: Tolga YILDIRIM / DHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşme yapan kırmızı-beyazlılar, devre arasında transfer ettiği Tarık Çamdal ile sözleşme uzattı.

Ocak ayında kırmızı-beyazlı takıma 6 aylığına transfer olan 28 yaşındaki sağ bekin, uzun süren sakatlık dönemi sonrası ligin son haftalarında Antalyaspor formasıyla 2 maçta 108 dakika sahada kaldı. Antalyaspor yönetimi Tarık Çamdal ile görüşmeleri sonrasında sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

Chico'nun sözleşmesi uzadı

Kırmızı-beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona erecek Chico, bu sezon 20 maçta forma giyerek sözleşmesindeki madde gereği 1 yıl daha Antalyaspor'da kalacak.

Mevlüt ve Amilton görüşmeleri

Antalyaspor yönetimi bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Mevlüt Erdinç'in takımda kalması için kulübü Medipol Başakşehir ile görüşmelere devam ediyor. Antalyaspor yönetimi takımda kiralık olarak forma giyen Mevlüt Erdinç'in satın alma opsiyonunu kullanarak anlaşma imzalamayı planlıyor. Yönetime takımda kalmak istediğini belirten Amilton'un da maliyetiyle ilgili kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Antalyaspor yönetiminin Yekta ve Salih ile görüşmeleri de devam ediyor.



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.