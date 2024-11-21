Teknik anlamda karar benim olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek, gazetecilerle sohbet etti. Transferlerle ilgili bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizdeki oyunculardan faydalanacağız. Mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. İhsan Derelioğlu takip edecek, ben de başkana ileteceğim. İmza ve maliyetlerini başkana götüreceğiz ama teknik anlamda ben karar vereceğim" dedi. Güneş, Mendy'nin stoperde oynatılmasıyla ilgili olarak da, "İlk geldiğimde Savic ve Denswil'i stoperde oynattım. Ancak bu oyuncuların sakatlığı oldu. Mendy stoperde de ortada da oynayabiliyor" diye konuştu.





Şenol Güneş

GİDİN DEĞİL, OYNAYIN DİYORUM

Güneş, transfer konusunda ise "Önceliğimiz devre arasına kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa burada onu yapmak. Her oyuncu gidebilir. Oyunculara ‘gidin’ demiyorum, 'oynayın' diyorum. Yapılanma olacak. Katkı yapan kalsın biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? Git idman da yap diyorum, ha gel burada da seni çalıştırayım dedim. Draguş'un ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.





Fırtına'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'de pazartesi günü kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını dün sürdürdü. Karşılaşmanın taktiğine yönelik çalışmaların yapıldığı idmanda teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncularını sık sık uyardığı kaydedildi. Adana Demirspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak çalışmalarla devam edecek.











